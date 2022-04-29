【世桌賽戲肉】卓林普次節續領先　誓阻威廉斯反CUP

力爭第三次打入決賽的「準神」卓林普於英國克魯斯堡舉行的世界桌球錦標賽4強大戰中，經過兩節共16局的比拼後，暫以11比5領先老將威廉斯，只要「準神」再拿6局，便能率先打入決賽王者戰，向最高榮譽進發。

世界排名第四的卓林普於第一節賽事「開靚個頭」，大幅拋離威廉斯7比1。至周五（29日）舉行的次節賽事，卓林普雖然先失一局，但其後他「起CUE」破百錄得114及100度，將大分拉開至9比2。47歲的威廉斯及時回勇，「起迫」119度寫下個人在本屆賽事的第13次破百，稍為追近；雙方其後各不相讓，以致此節8局比賽由二人打成平手；卓林普於第二節完結時，以11比5領先。四強賽採33局17勝制。

然而，在「馬拉松式」的世桌賽，後來居上的例子屢見不鮮，尤其是威廉斯貴為3屆世界冠軍，在落後下如何保持高昂心理特別有經驗，這位威爾斯名將於2000年世桌賽4強曾以10比14落後希堅斯，然而他最終逆境反CUP成功，終以17比15勝出。究竟最後鹿死誰手？那位能晉級與另一場4強希堅斯或奧蘇里雲的勝方爭霸？周六凌晨2時重啟的第三節比賽便有分曉。