攞1分就搞掂 留名睇皇馬今晚捧盃
2022年04月30日 12:00
東網電視更多新聞短片
(Getty Images)
最強博彩盤路過關神器《串績王》：http://win.on.cc/football/
周六(30日)晚西甲聯賽，皇家馬德里主場迎戰愛斯賓奴。皇馬再取1分就可提前奪冠，捧盃開Party，鬥心不用懷疑，對手愛斯賓奴踢緊「風流波」，沒有壓力下可以踢得更放，皇馬近7仗聯賽6次開3球或以上，再追入球大[2.5球]。(Now 632周六晚10時15分直播)
不敗即提前封王
皇馬領先次席巴塞15分，西甲尚餘5輪，意味「銀河艦隊」今場和波即可篤定奪冠，一眾球員鬥心爆棚。周中歐聯4強首回合，皇馬在早早落後兩球下，作客3:4不敵曼城，晉級形勢不算太差，定必希望藉提前封王激勵士氣，次回合返主場大打反擊戰，今場遇弱正好是大勝壯行色的好機會。
愛斯賓奴現時排中游，距離降班區有9分之多，暫時相對安全，該隊近8仗作客未嘗一勝，上仗作客不敵馬體會，較早前更以1:5大敗予維拉利爾，8場作客7仗有入球，反映該隊客場照樣進攻。皇馬近7仗聯賽6次開3球或以上，今場「奪冠騷」勢將以入球取悅觀眾，追入球大。
直播表
周六1:00pm 日乙 千葉市原Vs大分三神
有線661、601台
周六2:05pm 澳職 中岸水手Vs西部聯
無綫85台
周六4:00pm 日乙 FC琉球Vs新潟天鵝
HKJC TV app
周六5:45pm 澳職 阿德萊德聯Vs布里斯班獅吼
無綫myTV SUPER
周六7:30pm 英超 紐卡素Vs利物浦
Now 621、 611
周六8:00pm 西甲 艾拉維斯Vs維拉利爾
Now 632
周六9:00pm 意甲 拿玻里Vs薩斯索羅
Now 638
周六9:00pm 意甲 卡利亞里Vs維羅納
Now 639
周六9:30pm 德甲 緬恩斯Vs拜仁慕尼黑
香港國際財經台、有線661、601台
周六10:00pm 英超 阿士東維拉Vs諾域治
Now 621
周六10:00pm 英超 狼隊Vs白禮頓
Now 622
周六10:00pm 英超 修咸頓Vs水晶宮
Now 623
周六10:00pm 英超 屈福特Vs般尼
Now 624
周六10:00pm 英冠 諾定咸森林Vs史雲斯
有線662、602台
周六10:15pm 西甲 皇家馬德里Vs愛斯賓奴
Now 632
周六11:00pm 法甲 朗斯Vs南特
Now 639
周日凌晨零時 意甲 森多利亞Vs熱拿亞
Now 638
周日0:30am 英超 列斯聯Vs曼城
Now 621、 611
周日0:30am 西甲 華倫西亞Vs利雲特
Now 632
周日2:30am 德乙 達斯泰特Vs奧厄
on.cc東網
周日2:45am 意甲 史柏斯亞Vs拉素
Now 638
周日3:00am 西甲 畢爾包Vs馬德里體育會
Now 632
周日3:00am 法甲 雷恩Vs聖伊天
Now 639
周日8:00am 美職 芝加哥火燄Vs紐約紅牛
Now 638
周日9:00am 美職 科羅拉多急流Vs波特蘭伐木者
Now 639