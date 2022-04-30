攞1分就搞掂　留名睇皇馬今晚捧盃

周六(30日)晚西甲聯賽，皇家馬德里主場迎戰愛斯賓奴。皇馬再取1分就可提前奪冠，捧盃開Party，鬥心不用懷疑，對手愛斯賓奴踢緊「風流波」，沒有壓力下可以踢得更放，皇馬近7仗聯賽6次開3球或以上，再追入球大[2.5球]。(Now 632周六晚10時15分直播)

不敗即提前封王

皇馬領先次席巴塞15分，西甲尚餘5輪，意味「銀河艦隊」今場和波即可篤定奪冠，一眾球員鬥心爆棚。周中歐聯4強首回合，皇馬在早早落後兩球下，作客3:4不敵曼城，晉級形勢不算太差，定必希望藉提前封王激勵士氣，次回合返主場大打反擊戰，今場遇弱正好是大勝壯行色的好機會。

愛斯賓奴現時排中游，距離降班區有9分之多，暫時相對安全，該隊近8仗作客未嘗一勝，上仗作客不敵馬體會，較早前更以1:5大敗予維拉利爾，8場作客7仗有入球，反映該隊客場照樣進攻。皇馬近7仗聯賽6次開3球或以上，今場「奪冠騷」勢將以入球取悅觀眾，追入球大。

直播表

周六1:00pm 日乙 千葉市原Vs大分三神

有線661、601台

周六2:05pm 澳職 中岸水手Vs西部聯

無綫85台

周六4:00pm 日乙 FC琉球Vs新潟天鵝

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周六5:45pm 澳職 阿德萊德聯Vs布里斯班獅吼

無綫myTV SUPER

周六7:30pm 英超 紐卡素Vs利物浦

Now 621、 611

周六8:00pm 西甲 艾拉維斯Vs維拉利爾

Now 632

周六9:00pm 意甲 拿玻里Vs薩斯索羅

Now 638

周六9:00pm 意甲 卡利亞里Vs維羅納

Now 639

周六9:30pm 德甲 緬恩斯Vs拜仁慕尼黑

香港國際財經台、有線661、601台

周六10:00pm 英超 阿士東維拉Vs諾域治

Now 621

周六10:00pm 英超 狼隊Vs白禮頓

Now 622

周六10:00pm 英超 修咸頓Vs水晶宮

Now 623

周六10:00pm 英超 屈福特Vs般尼

Now 624

周六10:00pm 英冠 諾定咸森林Vs史雲斯

有線662、602台

周六10:15pm 西甲 皇家馬德里Vs愛斯賓奴

Now 632

周六11:00pm 法甲 朗斯Vs南特

Now 639

周日凌晨零時 意甲 森多利亞Vs熱拿亞

Now 638

周日0:30am 英超 列斯聯Vs曼城

Now 621、 611

周日0:30am 西甲 華倫西亞Vs利雲特

Now 632

周日2:30am 德乙 達斯泰特Vs奧厄

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周日2:45am 意甲 史柏斯亞Vs拉素

Now 638

周日3:00am 西甲 畢爾包Vs馬德里體育會

Now 632

周日3:00am 法甲 雷恩Vs聖伊天

Now 639

周日8:00am 美職 芝加哥火燄Vs紐約紅牛

Now 638

周日9:00am 美職 科羅拉多急流Vs波特蘭伐木者

Now 639