張家朗闖16強　吳諾弘一劍憾負世界第6

花劍新晉世界一哥張家朗周六（30日）出擊世界盃保加利亞站，64強極速淘汰英國對手祖利（Isaac Jolley）後，32強再以大比分淘汰美國劍手，勇闖16強，將大戰上站贏得金牌的意大利劍手Tommaso Marini。

24歲的張家朗4月中於塞爾維亞貝爾格萊德站8強止步，收穫積分令其超越意大利好手科干尼，職業生涯首度登上世界第一。今個周末這位奧運金牌港將再度出擊，表現令人期待。

正賽首圈面對世界排名300以外的祖利，張家朗全場輕鬆應對，開局積極搶攻領先4：1，對手幾乎無力還擊，最終張家朗以15：7大勝對手，晉級32強。其後他於32強再以15：9輕取世界排名79位的美國劍手Marcello Olivares，闖進16強。

世界排名第7的蔡俊彥首圈以15：13擊敗南擊32歲老將Jyae Gyu Chung，32強迎來法國的Alexandre Sido，領先9：7下，被對手以15：12逆轉。今季首度打入正賽的崔浩然64強以15：11淘汰英國的Kristjan Archer，32強硬撼塞爾維亞站金牌得主Tommaso Marini，苦戰下以4：15落敗，未能躋身16強與張家朗上演「港隊內訌」。

「大師兄」張小倫64強惡鬥意大利世界排名16好手Giorgio Avola，一度落後5：10下，曾追至9：11，最終以11：15憾負，吳諾弘則以14：15僅負世界排名高踞第6的美國劍手Gerek Meinhardt，無緣32強。