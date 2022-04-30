爭冠分途出擊　利物浦曼城今晚大晒冷

英超爭霸進入最後直路，曼城同利物浦兩大勁旅旗鼓相當，「藍月亮」目前以1分之微力壓「紅軍」排榜首，最後5輪聯賽唔可以出現半分差池。爭冠雙雄今晚分途出擊，曼城作客列斯聯、利物浦就遠征東北惡鬥紐卡素，戰況肯定激烈！

利物浦半場速食紐卡素

近況大勇嘅利物浦向住「4冠王」目標進發，今晚早場作客紐卡素勢必快刀斬亂麻，務求喺沉重賽程中速戰速決。「紅軍」一眾攻擊球員狀態巔峰，大有無堅不摧嘅氣勢；紐卡素喺護級路「上岸」後亦無後顧之憂，主場出擊唔會死守，大大增加利物浦早開紀錄嘅機會，半場客勝信得過。（Now 621及611周六晚7時30分直播）

沙拿膺英格蘭足球先生

為保英超爭標機會，利物浦餘下每場聯賽都當係決賽咁踢，不過佢哋下周中又要喺歐聯4強次回合作客維拉利爾，連場大戰之下，球員如何保留體力相當關鍵，因此今仗肯定想盡早鎖定勝局。

首席射手穆罕默德沙拿賽前收到好消息，以48%得票率力壓曼城球星奇雲迪布尼及韋斯咸嘅迪格蘭賴斯，當選本年度嘅英格蘭足球先生，亦係沙拿繼2017、18年度球季後，第二次當選。此外，沙迪奧文尼、迪亞高祖達及路爾斯戴亞斯亦狀態大勇，攻擊點百花齊放，令對手防不勝防。

主隊紐卡素聯賽4連勝後，已由護級區升上聯賽第9位，「喜鵲」球員冇護級壓力，主場出擊會爭取機會表現實力，唔需要再為搶分而死守求和，面對早段搶攻嘅利物浦，紐卡素未必頂得住，兩隊過去8次交鋒，利物浦有6次喺上半場已經領先，今場一於追半場客勝。

曼城變陣細破列斯聯

至於英超榜首曼城今晚將會作客列斯聯，「藍月亮」為爭標不容有失，但下周中歐聯4強次回合又要作客再撼皇馬，今仗好可能有所保留，加上佢哋聯賽作客向來入波唔多，造訪防守回穩嘅列斯聯，中位數2.5球嘅入球細更加值博。（Now 621及611周日凌晨零時30分直播）

曼城喺聯賽僅領先次席嘅利物浦1分，形勢上只要餘下5輪取得全勝，就可以衞冕成功，因此1分都不能少。不過「藍月亮」喺周中歐聯4強首回合，因為馬列斯頻頻失機，主場僅以4比3險勝皇馬，有放虎歸山之嫌。

下周中緊接要作客出戰次回合，曼城唔可以再大意，預計今仗造訪實力較弱嘅列斯聯，領隊哥迪奧拿或會畀中前場球員菲爾科頓、貝拿度施華、奇雲迪布尼等進攻主力休息，目標只求贏波，不求大勝。

守勢踢法招呼藍月亮

至於列斯聯由馬殊接替「瘋狂教頭」比爾沙嘅帥位後，逐漸走出降班漩渦，主因係馬殊更注重防守，單計近5仗聯賽取得3勝2和，僅失4球，防守力同比爾沙時代有顯著改善，中場硬漢加雲菲臘斯已傷愈復出，令中場攔截能力更加強盛，有力抵擋「藍月亮」來犯。

加上曼城近5場聯賽作客有4次總入球開2球或以下，既然大戰當前，今仗隨時見好即收，入球細不容錯過。