伊高沙托尼離隊　傳羅素轉投中甲四川九牛

上季「衝超」成功的梅州客家周六（30日）宣布，前香港足球先生伊高沙托尼與球隊協商解約後離隊，將在日內離開中國；另外上季效力江西北大門的港將羅素，據消息指將轉投另一中甲球隊四川九牛。

曾在2018/19年球季助和富大埔奪得港超聯冠軍、季尾榮膺「4料足球先生」的伊高沙托尼，上季由富力R＆F轉投中甲球隊梅州客家，為球隊上陣33場並貢獻6入球、11次助攻，與香港球員勞烈斯攜手助球隊以聯賽亞軍身份升上中超。惟隨着梅州今季引入新援，伊高最終不獲留用，與球隊協商解約，「此次因家庭原因離開，俱樂部在此對伊高為球隊作出的貢獻表示感謝，並祝他在今後的工作和生活中一切順利。」梅州客家在官方微博上的帖文表示。

此外，據德國轉會消息網站《Transfermarkt》指，34歲香港中堅羅素將由江西北大門轉投四川九牛，本報日前向其本人求證，得到的回覆是：「請大家拭目以待！確實情況有望日內會正式宣布。」羅素上季為江西上陣28場並有2球進帳，惟季後該隊盛傳解散，羅素亦在其後承認離隊。雖然這名英裔球員至今仍是港隊一員，但自2019年後礙於中港兩地的防疫隔離政策，再沒有獲得徵召，在新一份「大港腳」名單亦榜上無名。