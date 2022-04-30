英國首富正式出手　斥資42.5億鎊收購車路士

車路士賣盤一事出現新進展，英國首富拉特克利夫透過旗下集團INEOS發表聲明，將斥資42.5億鎊(約420億港元)收購車路士，其中25億鎊係收購球會價錢，另外17.5億鎊作為球會未來營運資金。

現年69歲嘅拉特克利夫係英國著名化工企業INEOS嘅創始人，有英國化工大王之稱，根據2022年《福布斯》排名榜，拉特克利夫以163億身家成為英國首富，佢早於2019年已經有意收購車路士，但被車仔班主阿布拉莫域拒絕，繼而轉為收購法甲球隊尼斯。

據悉現時仲有3位車路士潛在買家，包括前英國航空主席保頓、NBA波士頓塞爾特人股東Stephen Pagliuca、美國職業棒球隊洛杉磯道奇股東Todd Boehly。

由於阿布拉莫域近日向3位潛在買家要求加價多5億鎊，達到30億鎊，令對方非常不滿，拉特克利夫似乎想趁機「截胡」。

值得一提，拉特克利夫係曼聯球迷，但佢曾經表示唔會收購紅魔鬼，因為曼聯商業經營走下坡，收購球員又做得差。