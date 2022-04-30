情願唔加人工　3個原因使高普同紅軍續約

利物浦日前為球迷帶來喜訊，領隊高普正式同球隊續約至2026年。據英國媒體《The Athletic》透露，有3個主因驅使佢繼續留隊，當中一個更頗為動人，令高普就算一蚊人工都唔加，都甘願留低希望報答球隊。

「紅軍」領隊高普近年帶領球隊再創高峰，包括重奪歐聯同英超冠軍，今季更有機會衝擊4冠。據《The Athletic》報道，原本高普同太太打算喺2024年完約後，就返德國隱居過半退休生活：「喺呢段創造成功嘅時間裏面，令高普思考離開利物浦後應該做啲咩，做自己想做嘅事，例如陪吓屋企人，或者去吓旅行咁。」

但由於佢哋兩公婆位於德國嘅新居預料到時仲未起好，因此令高普決定推遲回德國嘅計劃；此外2020年初爆發嘅新冠疫情亦令佢想延續足球時光：「疫情令到佢覺得自己好似錯過咗18個月享受足球嘅日子。」至於最大一個原因，可能係因為利物浦對佢嘅關懷同照料。

高普媽媽去年年初過身，佢遺憾地未能見到母親最後一面，當時球會給予佢最大嘅支持，令高普覺得呢間球會真係關心佢，因此想留低繼續報效球隊。

由於呢啲原因，高普親自打電話畀經紀人，吩咐佢同管理層主動傾續約。據悉，佢今次續約只係延長合同，但冇加到人工，反而爭取為佢嘅教練團成員加薪250萬歐元，而助手們將繼續同佢一齊合作，直到合同結束。