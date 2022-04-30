亞冠盃　夜戰勝利船！傑志誓爭首名創歷史　

傑志「亞冠盃」J組最後一戰，今日假武里南體育場硬撼神戶勝利船。「藍鳥」今場只要贏波，便能創香港足球歷史，以首名資態晉級16強。正如中場巴爾拿所指「機會在自己手中」，傑志今仗絕對無退縮的餘地，為撐香港代表，大戰當前球迷又豈可錯過！（港台電視31周日晚7時直播）

傑志目前在Ｊ組僅落後神戶勝利船1分，只要今仗贏波便首名晉級，但總教練朱志光強調，面對實力強橫的神戶，球員更要打醒十二分精神避免犯錯，希望做到「穩陣得來又要偷雞」，絕不可浪費任何入球機會。

球隊4日內硬仗連場，尤其雨中鬥清萊對球員體能消耗甚大，但「朱Sir」透露陣容沒有太多調整空間：「希望球員用意志和鬥志邁向目標」。上循環對壘，「藍鳥」僅負1比2，他指球隊汲取該仗教訓，從中檢討，今仗將以更佳姿勢上場作戰。中場巴爾拿出席賽前記者會時表示：「我哋付出咗好多先行到呢一步，依家機會喺我哋手中，我相信能夠做到。」上屆傑志僅以些微得失球差無緣晉級，巴爾拿還希望藉今屆成績證明球隊實力：「我哋嚟呢度唔係陪跑，而係想得到對手嘅尊重！」

唔係陪跑想贏得尊重

射手丹恩奴域亦稱，出線主導權在自己手中，他深信球隊能以最佳成績完成今屆分組賽：「全隊專注度都達到極限，我哋表現值得出線，準備為香港足球創造歷史！」他又坦言，助傑志出線16強別具意義：「如果能夠幫到球隊首名晉級，會係我喺亞冠其中一項最大成就。」

神戶勝利船在小組取得2勝1和成績，包括首循環2比1擊敗傑志，已提前鎖定晉級資格。球隊在賽和清萊聯0比0後，有6日休整時間，加上需準備下周日對大阪飛腳的日職聯賽，預料勝利船今仗仍會派出最佳陣容強襲傑志，不過恩尼斯達、沙治森柏等大牌球星則早已宣布缺陣。

保贊武藤嘉紀傷愈候命

監督洛天拿早前受官方媒體訪問時提到，希望藉今仗提升球隊的質素；主力山口螢和酒井高德亦直言欲擊敗傑志，力保首名出線席位。陣容上，巴西前鋒連干哥利亞刑滿復出，另外從該隊分享的訓練影片所見，上場傷出的保贊，以及前紐卡素前鋒武藤嘉紀亦告傷愈，今仗或先列後備，增加勝利船的調動靈活度。