蘭歷克留喺曼聯有咩做？幫手增兵

曼聯看守領隊蘭歷克日前正式出任奧地利國家隊領隊，一人身兼兩職，佢呢個舉動雖然備受質疑，更有利益衝突之嫌，但蘭歷克理直氣壯話一早同曼聯高層講好咗，至於佢留喺曼聯做高級顧問，職責係咩，佢公開回應，主要負責轉會事務。

原來蘭歷克未來兩年喺曼聯做顧問，每個月只須工作6日，即係有大把時間做其他嘢，蘭歷克表示，佢留喺曼聯嘅工作主要係幫手增兵，佢話：「來季我肯定留喺曼聯，但我冇講過我將來會扮演重要角色，到目前為止，我仲未同新主帥坦哈格見面，不過呢啲係將來嘅事，我非常樂意提供幫助讓事情變得更好。」

雖然佢負責物色新兵，但同時又戴定頭盔，叫球迷別抱太高期望：「就算有坦哈格，曼聯來季冇歐聯資格，暫時喺轉會市場好難同曼城、利物浦及車路士競爭，到時要靠坦哈格嘅個人魅力。」

佢繼續話：「想簽一個好球員，主帥會參與轉會，親自邀請球員加盟，同球員交流，你要搵個好理由說服頂級球員加盟，呢啲嘢哥迪奧拿、高普、杜曹一直做緊，因此坦哈格嘅想法好重要。」