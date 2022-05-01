皇馬大勝西甲封王　安察洛堤稱霸5大聯賽

皇家馬德里周日(1日)凌晨主場4比0大炒愛斯賓奴，提前4輪鎖定西甲冠軍，亦係球會史上第35個聯賽錦標。皇馬教練安察洛堤今季回歸即嘗冠軍滋味，成功實現「大滿貫」，之前已經贏過英超、意甲、德甲同法甲冠軍嘅佢，成為足球史上第1個集齊歐洲5大聯賽冠軍嘅主帥，堪稱傳奇。

皇馬今場只要1分就提早封王，安察洛堤亦畀賓施馬、卻奧斯等主力先任後備，留力下場對曼城嘅歐聯4強大戰。半力出擊嘅皇馬仍然高幾班，巴西前鋒洛迪高高斯上半場連入2球，馬高阿辛斯奧55分鐘再下一城，後備上陣嘅賓施馬就喺81分鐘埋齋，帶領皇馬取得4比0大勝，提前封王。

呢個西甲冠軍係教練安察洛堤「冠軍集郵」最後一塊拼圖，佢之前執教AC米蘭、車路士、巴黎聖日耳門同拜仁慕尼黑，已經拎過意甲、英超、法甲同德甲冠軍，依家拎埋西甲，成為第1個集齊5大聯賽冠軍教頭，而且佢仲拎過3屆歐聯冠軍，係歐聯史上奪冠次數最多3位紀錄保持者之一。

安察洛堤賽後表示：「我對呢個紀錄(稱霸5大聯賽)感到光榮，我好鍾意自己嘅工作，紀錄亦證明我做得好好，呢一點令人自豪，我同皇馬合約去到2024年，仲想贏得更多冠軍。」對於爭取成為首個4奪歐聯教練，呢位意大利名帥豪言：「點解唔可以呢？絕對有可能！」