大局已定即玩嘢　拜仁多蒙特齊輸波

拜仁慕尼黑上輪贏多蒙特，提早奪得德甲冠軍之後，呢兩支排前2位勁旅喺周六(4月30日)晚聯賽，立即冇晒戰意，一齊輸波。其中拜仁慕尼黑作客1比3不敵緬恩斯，羅拔利雲度夫斯基有1球進帳，今季聯賽已入34球，當中有18球係作客賽事，成為德甲史上單季最多作客入球嘅球員。至於多蒙特有射手艾寧夏蘭特上演「帽子戲法」，但仍然主場3比4輸畀波琴。

拜仁球員似乎仍然沉醉於捧盃之中，上半場27分鐘已經落後2球，被緬恩斯前鋒莊拿芬貝卡特、後衞尼亞希迪攻破大門。雖然羅拔利雲度夫斯基建功，為拜仁追至1比2，但換邊之後，緬恩斯再由李安度巴列奴射成3比1，近6場首次贏波。

另1場第2位多蒙特失冠之後，今仗大踢開放式足球，戰情峰迴路轉，開賽8分鐘呢支「蜜蜂兵團」就落後2球，但之後突然發力，艾寧夏蘭特射入2球12碼扳平，跟住呢位挪威國腳近門射入，協助多蒙特反超前3比2。

點知踢到最後10分鐘出現大逆轉，波琴由後備上陣嘅約根盧卡地亞射入扳平3比3，轉個頭多蒙特中場韋素禁區內犯手球，被吹罰12碼，波琴由米路斯彭度域主射入網，反勝4比3完場，爆出80倍「客其他」波膽。