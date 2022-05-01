奧蘇里雲決賽硬撼卓林普　衝擊生涯第7冠

世界一哥奧蘇里雲周六（30日）在世界桌球錦標賽4強，以局數17：11擊敗希堅斯，將與卓林普上演兩代「Cue神」的夢幻對決，衝擊第7座世界冠軍。

面對老對手希堅斯，奧蘇里雲火力全開，全場打出5桿破百和12桿50+，克服早段落後0：3的劣勢，反勝17：11，生涯第8次闖進世錦賽決賽。「火箭」曾在2001、2004、2008、2012、2013和2020年勇奪世界冠軍，僅在2014年不敵沙比，若今年順利封王，即可追平「桌球皇帝」亨特利的7冠紀錄。這也是「火箭」生涯第61次打入排名賽決賽，將衝擊第39冠，進一步拉開與亨特利（36冠）的差距，鞏固榜首位置。

不過，奧蘇里雲似乎不太在意紀錄：「我不會著眼於冠軍，我贏過什麼沒贏過什麼，重要的是經驗和享受比賽。我在2020年奪冠，那沒有改變我的生活，即使再贏一次，我也不會太過興高采烈，但贏球感覺總是好的。」

其決賽對手卓林普在另一場4強，與威廉斯鬥得激烈。卓林普第二階段尚領先11：5，但威廉斯絕地反擊，在第四階段反超前16：15，率先拿下賽點。不過「準神」頂住壓力，連贏兩局，險勝17：16，生涯第3次殺進世錦賽決賽。

卓林普表示，一直夢想與奧蘇里雲對決：「他是我成長中的英雄，也是有史以來最好的球手。我猜他想通過第7冠進一步證明這點，他試圖輕描淡寫，但我認為他的決心無比堅定。」

世錦賽決賽於香港時間周日晚上8時開打，分開兩日、四個階段進行，採取35局18勝制。