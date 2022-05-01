林柏特倒戈跪求救命3分　車仔會放水嗎？

周日(1日)晚上英超大戰連場，其中愛華頓將會於主場挑戰前列分子車路士。降班危機尚未解除的「拖肥」，為免輕易失分，今場隨時擺出鐵桶陣應戰，加上車路士近期表現飄忽，前線要數胡難度不小，中位數2.5球的入球細值得留意。(Now 621周日晚9時直播)

車仔對賽冇優勢

愛華頓主帥林柏特今仗領軍倒戈鬥車仔，百般滋味在心頭，近年於轉會窗花費極大的愛華頓，球員表現與身價明顯不成正比，現時要在餘下聯賽盡量搶分，逃離降班命運。

可幸「拖肥」近期主場表現夠硬淨，各項賽事近7仗獲得4勝1和2負，當中只是失過3球，包括早前以1:0擊敗曼聯，總入球6次開2球或以下，即使面對爭標分子曼城，愛華頓都只是以一球僅負，可見以英格蘭門將比克福特為首的「拖肥」防線，較少出現崩潰情況。

賣盤遲遲未果的車路士，現時已經跌出爭標行列，只能為保住前4位置而戰。回顧往績，車仔近3次作客愛華頓全敗，為免再於「拖肥」地頭失威，料不會輕率亂攻，既然兩隊近3次交手全開2球或以下，入球細值得再追。

直播表

周日2:05pm 澳職 FC麥克阿瑟Vs紐卡素噴射機

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周日7:00pm 蘇超 些路迪Vs格拉斯哥流浪

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周日9:00pm 英超 愛華頓Vs車路士

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周日9:00pm 英超 熱刺Vs李斯特城

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周日9:00pm 意甲 AC米蘭Vs費倫天拿

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周日9:00pm 法甲 摩納哥Vs昂熱

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周日10:15pm 西甲 CF格蘭納達Vs切爾達

Now 632

周日11:05pm 法甲 波爾多Vs尼斯

Now 639

周日11:30pm 英超 韋斯咸Vs阿仙奴

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周一凌晨零時 意甲 烏甸尼斯Vs國際米蘭

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周一0:30am 西甲 華歷簡奴Vs皇家蘇斯達

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周一2:45am 意甲 羅馬Vs博洛尼亞

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周一2:45am 法甲 馬賽Vs里昂

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周一3:00am 西甲 巴塞隆拿Vs馬略卡

Now 632、611

周一10:00am 美職 FC洛杉磯Vs明尼蘇達聯

Now 639