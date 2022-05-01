曼聯新帥睇中「罰球王」　出7.4億搶購

英國《太陽報》爆料，指曼聯下季新領隊坦哈格睇中修咸頓中場禾特普斯，希望會方收購呢位27歲英格蘭國腳，由於曼城主帥哥迪奧拿同樣有興趣簽禾特普斯，估計曼聯需要斥資7,500萬鎊(約7.4億港元)，先至有機會買到呢位「罰球王」。

曼聯4位中場尼曼查馬迪、保羅普巴、連格、桑馬達好可能今夏一齊離隊，所以坦哈格首要組軍工作就係簽入中場，但處處碰撞，目標之一嘅列斯聯主將加雲菲臘斯已表明拒絕成「魔」，韋斯咸中場迪格蘭賴斯身價高達1.5億鎊。

坦哈格想從巴塞手上搶走昔日阿積士愛將法蘭基迪莊，亦非常困難，所以轉為向修咸頓隊長禾特普斯埋手。

禾特普斯屬於修咸頓青訓產品，出道11年以來一直效力「聖人」，現時有4年合約在身，周薪為10萬鎊，佢技術全面，可以勝任中場中、右中場，甚至右閘，最犀利係擁有超卓射罰球技術，至今喺英超累計入14個罰球，僅次於入18球嘅曼聯名宿碧咸。

曼城主帥哥迪奧拿曾經大讚禾特普斯係佢見過嘅最強射罰球高手，有意收購呢位猛將，代替今夏離隊嘅費蘭甸奴，曼聯依家加入爭奪戰，禾特普斯身價勢必水漲船高，估計要7,500萬鎊先至可以成交。