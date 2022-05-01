倫敦打吡！錘仔幫兵工廠大駁火

周日(1日)晚英超尾場上演「倫敦打吡」，由韋斯咸主場火併阿仙奴。「錘仔幫」依家心繫歐霸，而且陷中堅荒，後防定必慌失失；阿仙奴難得連挫勁旅，重奪爭前4主動權，一定搶攻博3分，但近期防守亦唔多穩陣，不妨向2.5球嘅大盤埋手。（Now 621及611周日晚11時30分直播）

韋斯咸走勢持續下滑，近5仗聯賽只得1勝1和3負，而且佢哋依家歐霸大過天，上周中4強首回合主場對德甲法蘭克福，開波49秒就閃電失守，加上欠運下多番中楣中柱，最終輸1比2，但表現其實唔差，相信全隊個心都諗緊周中次回合點樣反敗為勝，主帥莫耶斯今仗隨時派副選應戰唔奇。

「錘仔幫」現時後防天殘地缺，伊沙迪奧普同奧邦拿已經提早收咧，屋漏兼逢夜雨，另一中堅奇治戴臣上仗聯賽不敵車路士0比1之役被逐，今仗要坐波監，就算葛特蘇馬趕及康復，但佢狀態亦係麻麻，加上只得一個正宗中堅，預計「莫天才」會改踢3人防線，等左右閘艾朗加斯威爾同賓莊臣客串，可惜近8仗只得一場冇失波，防守不穩有辦你睇。

阿仙奴防線同欠穩

阿仙奴早前經歷聯賽3連敗後，近兩仗意外連贏勁旅車路士同曼聯，奇兵尼基迪亞同艾利尼發揮出色，協助球隊谷底反彈，趁熱刺接連失分爬番上第4，並且有兩分優勢喺手，餘下賽事只要贏晒就可以重返歐聯舞台，一定搏到盡。

不過喺悍將湯馬士柏迪同基蘭泰亞尼受傷後，令向來穩健嘅阿仙奴防線出現裂縫，近5仗場場有失波，其中4仗開3球或以上，尤其係左閘替工紐奴泰華利斯助攻能力唔曳，但防守就錯漏百出，上仗對曼聯犯手球輸12碼，好彩般奴費南迪斯宴客，唔使成為罪人，見到佢上陣後防就牙煙，寧捧入球大。