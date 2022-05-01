外流港帥　領軍臺南首仗報捷　郭嘉諾迎好開始

香港教練郭嘉諾上周在台灣完成隔離，周日（1日）首度領軍臺南市FC出戰台甲賽事，最終順利3比1擊敗航源FC，取得履新後首場勝仗。「郭Sir」受訪時指，以香港教練身份帶隊的感覺新鮮，又指出球隊要盡快改善不足的地方，以備戰「亞協盃」。

曾帶領香港隊贏得省港盃冠軍的郭嘉諾，上月接過台灣企業甲組聯賽球隊臺南市FC的帥印。他上周中完成隔離檢疫向球隊報到，並於周日（1日）首次領軍出戰球隊今季第2場台甲賽事。上半場臺南憑馬可梅開二度，以及安以恩的入球遙遙領先3比0；惟換邊後表現回落，一度被對手吳彥澍入球追近，雙方餘下時間再無進帳，臺南維持3比1勝局，取得今季首場主場勝仗。

郭嘉諾受訪時坦言，以香港教練身份在當地執教的感覺新鮮，又對首戰領軍便能取勝感高興：「航源嘅防守不嬲好，我哋今場本身要盡快爭取入球，所以30幾分鐘攞到3比0領先對比賽好重要；下半場礙於風勢影響發揮，同埋對手落後下放開踢造成『55波』局面，最後輸咗個角球。」這支近兩季台甲盟主今季除要爭取衞冕外，亦要出戰6月舉行的「亞協盃」，「嘉諾Sir」稱球隊需要針對不足的地方作出改善：「下半場除咗體能外，心理質素都有所下降，喺亞協前要盡快調整，不過今日贏波都係個好開始。」