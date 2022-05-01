亞冠盃　傑志創香港足球歷史！首度進身16強

傑志「亞冠盃」出線關鍵戰，周日（1日）假武里南體育場硬撼神戶勝利船。「藍鳥」今仗在兩度落後的情況下，憑丹恩奴域的12碼，以及巴爾拿補時絕地扳平，終以2比2逼和神戶勝利船，兼以最佳次名席位進身16強，寫下香港足球歷史！

賽前6分的傑志，僅以些微優勢領先其他組別的對手，因此今仗必須保持不敗，才能以最佳次名席位勇闖16強。他們今場的正選陣容與上場相若，僅重用安永佳打左翼，配合丹恩奴域、明加索夫等攻堅；神戶則收起大迫勇也、酒井高德等主力，改用井上潮音、中坂勇哉等球員侵襲傑志。

「藍鳥」今仗目標明確，4分鐘便創造出首個具威脅攻門，基爾頓開出罰球，艾里奧近門頂高。18分鐘，丹恩奴域接應基爾頓二傳後遠射，被神戶門將前川黛也沒收。32分鐘基爾頓交出致命傳送，丹恩奴域勁射，守衞大崎玲央趕到剷走。

傑志於上半場主導形勢，41分鐘「黑山伊巴」繼續尋找射門機會，他接應羅梓駿傳球後射門，再次未能考驗前川黛也。稍一不慎，半場前巴爾拿禁區勾跌連干哥利亞被罰12碼，該名巴西箭頭親自操刀中鵠。但領先優勢僅維持3分鐘，大崎玲央禁區內犯手球，傑志憑丹恩奴域「極刑」射入，追成1比1完半場。

換邊後，神戶主力山口螢因傷退下火線，但仍向傑志防線施予很大壓力。57分鐘初瀬亮邊路挑傳，謝家強搶先在連干哥利亞趕到前踢出底線，化險為夷。初瀬亮4分鐘後底線傳中，未能考驗傑志守門員保羅。

勝利船及後換入主力，首循環建功的鄉家友太、前紐卡素前鋒武藤嘉紀等入替。73分鐘，神戶罰球攻勢為傑志後防帶來險象，山川哲史批頂被保羅橫身撲出，力保不失。

傑志其後換入黃洋、唐建文嘗試穩定戰局。然而87分鐘武藤嘉紀接應角球，楔前柱頂入再度領先，一度為「藍鳥」帶來噩耗。末段後備奇兵艾力士亦披甲上陣，補時1分鐘巴爾拿充當「雷霆救兵」接應角球頂入，為球隊絕地追平2比2。

末段巴爾拿侵犯武藤嘉紀，兩黃一紅被逐，仍無阻傑志以最佳次名席位，歷史性進身「亞冠盃」淘汰賽！