孫興民2傳1射　熱刺屠宰狐狸

周日晚（1日）英超頭場之一，熱刺憑孫興民2射1傳，加上「狐狸剋星」哈利卡尼省入1粒，喺主場以3比1擊敗大輪換嘅李斯特城，一洗之前2仗失分頹風，保持爭前4機會。

由於「狐狸」李斯特城，周中要出戰歐協聯4強次回合作客羅馬，今仗收起占美華迪、泰利文斯等多名主力，除咗開波初段有達卡撞射中柱彈出，熱刺逐漸搶番主動。22分鐘孫興民開出角球，好拍檔哈利卡尼頂入先開紀錄，「哈神」18次對住李城攻入19球，堪稱「狐狸剋星」，之後南柏斯文迪回傳到喉唔到肺，畀「哈神」快腳一篤，好彩門將卡斯柏舒米高及時出迎撲出。

下半場熱刺未有鬆懈，60分鐘後備上陣嘅古路施夫斯基於右路策動進攻，孫興民於禁區瀟灑轉身快射得手，將比數拉開到2比0。去到79分鐘，「老孫」又嚟料，禁區外起左腳遠射，皮球直飛網角，李斯特城門將卡斯柏舒米高鞭長莫及，助熱刺領先3球，雖然伊恩拿祖補時入番1球，但無阻熱刺以3:1贏波，全取3分。

愛華頓1粒搞掂車仔

同時間開波嘅愛華頓鬥車路士，「拖肥糖」憑李察利臣下半場一箭定江山，主場以1:0擊敗主帥林柏特嘅前球會，全取3分後，雖然仍然排尾3，但已經拉近與列斯及般尼嘅距離。