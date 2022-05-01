奧脫福「歡送派對」　紅魔3小強齊道別

曼聯將於周二(3日)凌晨英超主場迎戰賓福特，亦係紅魔鬼今季最後1場主場賽事，同場加映「歡送派對」，因為尼曼查馬迪已落實收咧後離隊，桑馬達、連格亦好可能走人，相信3位仁兄今仗都應該有機會上陣，向奧脫福球迷道別。

曼聯今季只剩下3場聯賽，由於最後2場對白禮頓、水晶宮都係作客，意味今場對賓福特，成為球隊主場謝幕戰，加上紅魔鬼爭入前4位機會渺茫，英國傳媒認為，看守領隊蘭歷克今仗會畀尼曼查馬迪、桑馬達、連格擔正，接受奧脫福球迷最後致敬。

事實上，尼曼查馬迪近3場都正選上陣，對手仲係3大勁旅利物浦、阿仙奴、車路士，並貢獻2次助攻，可見呢位33歲老將仍然有心有力，盡最後努力為曼聯爭取佳績。

至於長坐冷板嘅34場中場桑馬達近期亦頻頻獲得後備上陣機會，綻放餘輝，最令人覺得可惜係今季回巢嘅連格，始終不獲重用，蘭歷克透露呢位29歲英格蘭國腳因為家庭原因，缺陣上仗對車路士，今場可以披甲。

由於對手賓福特實力比較弱，相信「紅魔3小強」可以盡情表演。