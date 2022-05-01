亞冠盃　頂入關鍵一球　巴爾拿：繼續改寫歷史

傑志能夠在周日（1日）晚上，對神戶勝利船的「亞冠盃」J組分組賽賽事搶回一分，兼以最佳次名席位進身16強，在補時階段頂入扳平一球的巴爾拿，絕對是功臣之一。賽後這名西班牙防守中場表示十分開心，但認為出線屬於全隊的功勞，希望能夠將香港足球歷史繼續改寫下去。

為傑志攻入出線的關鍵一球，巴爾拿賽後當然成為焦點，他坦言感到相當開心，但認為出線屬於全隊的功勞，尤其每名隊友在場上皆相當落力，以及表現得很好，球隊絕對值得晉級。回想起補時階段接應基爾頓的角球一頂破網，巴爾拿亦難掩興奮之情：「我見到有隊友去搶第一點，所以就選擇走去佢後面個空位，當時有種感覺個波會斬去嗰度，點知最後真係發生，然後就入波。」

「藍鳥」今次殺入淘汰賽，成功創造了香港足球歷史，巴爾拿表示賽前已相信球隊絕對有條件爭出線，不過有部分記者當時卻嘲笑自己，認為香港球隊沒可能做得到，如今終於能證明傑志，絕對有能力在「亞冠盃」上與任何一隊競爭。即將踏入淘汰賽階段，巴爾拿提醒隊友們不要自滿，必須保持野心及尋求進步，以在亞冠賽場有更好發揮，將歷史繼續改寫下去。