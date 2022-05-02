英超前4爭逐最後直路　倫敦3雄激鬥！

英超冠軍爭逐精彩，前4位嘅鬥爭同樣激烈！阿仙奴同熱刺周日(1日)齊齊奏凱，「兵工廠」繼續以2分壓住熱刺排第4位，不過第3位嘅車路士作客0比1不敵愛華頓後，亦慢慢捲入呢場歐戰漩渦，「藍戰士」目前只係領先第5位嘅熱刺5分，領隊杜曹亦承認最後4輪充滿變數，歐聯席位並唔穩陣。

熱刺憑哈利卡尼入波同孫興民梅開二度，主場3比1擊敗李斯特城，不過緊接上陣嘅阿仙奴亦冇甩拖，佢哋作客硬撼韋斯咸，38分鐘由洛賀丁接應角球頂入先開紀錄，雖然完半場前被查洛保雲射門省中人彈入追和，不過阿仙奴54分鐘再由另一中堅加比爾馬加希斯近門頂入，以2比1險勝拎到寶貴3分。

阿仙奴贏波後有63分，壓倒61分嘅熱刺排第4位，兩隊會喺今個月13號正面交鋒，被視為前4爭逐決定性一戰。更加微妙嘅係，車路士輸畀愛華頓後，依家只係領先阿仙奴同熱刺3分及5分，而且佢哋近期狀態差勁，對上4場聯賽只有1勝，有繼續崩潰嘅危機。

車路士領隊杜曹賽後承認：「我幾個星期前已經講過，前4位置並唔穩陣，而且從來都唔穩陣，無論係爭冠、爭亞定爭前4名，近4場聯賽只有4分係絕對唔足夠。」車路士目前喺積分同賽程上都有優勢，但佢哋仲有一場英足盃決賽要分心應付。

車路士餘下賽程

主 Vs 狼隊

客 Vs 列斯聯

主 Vs 李斯特城

主 Vs 屈福特

阿仙奴餘下賽程

主 Vs 列斯聯

客 Vs 熱刺

客 Vs 紐卡素

主 Vs 愛華頓

熱刺餘下賽程

客 Vs 利物浦

主 Vs 阿仙奴

主 Vs 般尼

客 Vs 諾域治