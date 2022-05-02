英冠獨腳戲　提防富咸揸流攤

英冠榜首富咸主場對盧頓，富咸自鎖定升班資格後揸流攤，相反盧頓仍要搶分保住前6嘅升班附加賽席位，決心更大，季尾波戰意行先，盧頓受讓一球，下盤捧得過。（有線662及602台周二凌晨零時15分直播）

富咸決心成疑

富咸上月尾提前鎖定直接升班資格，今季聯賽轟入99粒，射手阿歷山大米祖域就佔咗41球，金靴應該冇走雞。佢哋依家領先次席般尼茅夫5分，喺剩番兩輪之下，今仗贏波就封王，咁多樂觀因素似乎實食冇黐牙，但佢哋近期出現hea踢情況，近5仗贏得一場咁大把，不宜高估。

作客嘅盧頓狀態唔曳，近8仗取得4勝3和僅1敗，目前排第5位，踢少一場下領先第7位嘅米杜士堡兩分，今仗都要搶分確保前6升班附加賽席位。睇番富咸近期失分賽事，既有當時未護級失敗嘅打比郡，亦有爭升班嘅森林同般尼茅夫，全部都係戰意爆燈球隊，加上近兩次交手都和波，寧捧受讓嘅盧頓。

直播表

周一7:30pm 英乙 沙福特城Vs曼斯菲

有線662、602台

周一10:00pm 英乙 維爾港Vs紐波特郡

有線662、602台

周二0:15am 英冠 富咸Vs盧頓

有線662、602台

周二1:10am 瑞典超 哈馬比Vs馬模

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周二2:45am 意甲 阿特蘭大Vs沙蘭力坦拿

Now 638

周二3:00am 英超 曼聯Vs賓福特

Now 621

周二3:00 西甲 基達菲Vs貝迪斯

Now 632

周二7:00 巴甲 聖保羅Vs山度士

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