香港隊　莊恩安達臣首次督師　本月赴泰友賽

備戰6月「亞洲盃」外圍賽的香港足球代表隊，周一（2日）早上於將軍澳足球訓練中心（FTC）展開5月首次操練，亦是港隊主帥莊恩安達臣去年12月上任後，首度親身督師操練。這位挪威主帥交代備戰安排，透露已為港隊安排多場友賽，包括在泰國進行集訓期間，與當地球會和泰國U23「拍跳」，催谷狀態。

除了近期赴泰國出征「亞冠盃」的一班傑志球員，以及回港後正在隔離的費蘭度之外，其餘港隊集訓名單上的21名球員，包括早前獲補選的黃浩然和吳文希，皆有出席是日操練。經過45分鐘會議後，港隊是日首課操練正式開始，雖然訓練期間下起毛毛細雨，但並沒有淋熄一眾港隊成員的熱情。球隊先在體能教練帶領下進行跑步和簡單傳球熱身，安達臣其後在場邊拿出戰術板，向球員傳達訓練指示，並進行分隊對抗。

上任主教練一職近半年後，安達臣首次主理港隊操練，對於能夠親身在球場接觸到港隊球員，他在操練後的記者會上直言感到開心，並透露今次集訓會著重戰術演練：「明白球員未達最佳狀態，我哋需要一步一步作準備，距離正式比賽仲有5至6周，集訓後期會再檢視球員嘅狀態。」

繼早前公布將於6月頭友賽馬來西亞，安達臣亦透露港隊會與本地港隊球隊東方龍獅和理文進行熱身賽，其後大軍計劃於本月17日前往泰國集訓，與當地球隊及泰國U23代表隊「拍跳」，安達臣表示球員有必有透過比賽提升狀態。由於過去一季港超已經腰斬，除了近期有份出戰亞洲賽的傑志和理文之外，現時港隊大部分球員都較為缺乏比賽鍛鍊，對於決選名單人選，安達臣承認會根據球員狀態而定：「我需要一隊有比賽狀態嘅球員，去執行我想踢嘅足球風格，否則我哋好難出線。」

對於如何將進攻元素注入港隊，他表示會在出戰「亞洲盃」外圍賽前的這段備戰期，將自己的戰術理念傳達給一班球員，並希望球員能夠勇於表達自己：「之前我有同港隊交過手，當時比賽絕不容易，呢點我好記得，港隊有好球員，理應要表現得更有信心，唔可以表現得太靦腆。」

他表示早前於泰國考察本地球隊情況的時候，有與傑志總教練朱志光進行交流，並談及為球隊注入信心的重要性。此外，安達臣亦表示為傑志剛剛闖入「亞冠盃」16強感到開心，直言這個創舉對本地球壇有鼓舞作用，並認為香港足球的下一個目標，將會是爭取代表隊打入「亞洲盃」決賽周：「只要好好運用賽前呢5至6周備戰時間，我哋係有出線機會，一切皆有可能。」