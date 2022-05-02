香港隊　葉鴻輝指新帥踢壓逼　樂意同保羅競爭

自去年6月世盃外後，門將葉鴻輝周一（2日）首次回到港隊的大軍。他在記者會受訪時分享對新主帥莊恩安達臣的第一印象，直言挪威人對體能和戰術的要求高，球員在訓練後頗感辛苦；他又指樂意與剛入籍的門將保羅競爭，會付出努力證明自己。

在約兩小時的訓練過後，葉鴻輝與莊恩安達臣一同出席記者會。「阿輝」受訪時稱，球員在首課操練中表現積極，但需要時間重新提升狀態，目前首要任務是了解新主帥的戰術要求。他又指，經初步溝通後，莊恩安達臣對球員的要求明確：「教練希望我哋可以踢高位壓逼，唔好再縮落嚟，尤其落後緊嘅時候唔好再褪後。」「阿輝」直言，球員在首課操練過後都頗感吃力，一來因為早前停操良久；二來教練的訓練內容強度十分之高。

傑志剛在「亞冠盃」歷史性躋身16強，創下香港足球歷史，身為港隊一員的葉鴻輝坦言：「對球迷，對成個香港球圈都有好正面嘅影響，希望香港隊都可以帶到正面消息畀大家。」另外，在亞冠表現出色的門將保羅早前亦取得特區護照，獲選入今次集訓名單，作為港超首席門將的「阿輝」表示樂意與其競爭：「每隊波有競爭係正常，每個球員都需要靠付出證明自己，做球員要接受競爭先會進步，希望大家能夠互相推動。」