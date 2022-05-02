C朗撻着主場謝幕必搶　曼聯大騷迎賓

周二(3日)凌晨英超有場獨腳戲，近況甚曳嘅曼聯主場迎戰賓福特。「紅魔鬼」仍要為歐洲賽資格而戰，唔會輕易放棄，尤其鬥心極強嘅C朗拿度近期「着火」，主場謝幕戰勢必搶攻爭3分；賓福特自從獲基斯甸艾歷臣加盟後，火力全面提升，作客面對今非昔比嘅曼聯，唔怕駁火，中位數2.5球入球大穩開。（Now 621周二凌晨3時直播）

曼聯近期戰績低落，3場聯賽僅得1和2負，爭入前4機會已經好渺茫，不過上仗1比1逼和車路士，球隊表現有啲起色，證明球員仲未放棄，何況佢哋目前仲要保住歐洲賽資格，最後3場聯賽不容有失，尤其今仗係聯賽主場謝幕戰，更加會全力搶攻，務求喺球迷面前踢番場好波。

曼聯今季成績令人失望，最大問題都係喺防線上面，進攻球員嘅質素從來唔需要懷疑，王牌C朗拿度近3次上陣入5球，鬥心同狀態極有保證，艾蘭加及拉舒福特等亦要把握機會爭取表現，提早取悅下任主帥坦哈格，加上今仗哈利馬古尼及勞基梳爾等守將缺陣，曼聯只會踢得更開放，實行以攻為守。

賓福特作客同樣進取

賓福特今季以升班球隊姿態喺英超站穩陣腳，任務已超額完成，呢支以高昂鬥志見稱嘅球隊，雖然接近護級成功，都冇放軟手腳，繼續大踢進攻足球。自丹麥中場基斯甸艾歷臣加盟後，球隊進攻立即被激活，前鋒艾雲東尼重拾信心，近4場作客取得3勝，對上5仗作客總入球全開3球或以上，唔怕同任何對手駁火，再開入球大機會甚高。