曼聯主場謝幕派3蛋　C朗鏡頭前暗示留隊

曼聯喺周二(3日)凌晨英超賽事，主場以3比0大勝賓福特，呢場係佢哋今季最後一次喺奧脫福出戰，C朗拿度等球員大踢爭氣波，打出今季其中一場最佳賽事。C朗今場繼續有波入，佢喺慶祝嗰陣做出疑似「我會留低」嘅動作，完場後又向住鏡頭宣稱：「我未玩完」，強烈暗示下季會繼續為曼聯征戰。

曼聯數字上仍有機會爭入前4，但更實際嘅係保住前6名歐霸盃席位，今仗開波9分鐘就先拔頭籌，般奴費南迪斯接應艾蘭加傳中射入，完半場前C朗入波但被判越位食「詐胡」。61分鐘C朗禁區內被侵犯博到12碼，佢親自操刀拉開紀錄，72分鐘華拉尼再藉角球攻勢埋齋，協助曼聯大勝3比0。

C朗射入12碼後如常做出招牌慶祝，但就向住球迷先指向自己，再指奧脫福嘅草地，寓意「我會留喺呢度」；完場後C朗同隊友繞場答謝球迷，當電視台鏡頭Zoom向佢，C朗再喺鏡頭前霸氣宣稱：「我未玩完」，用意相當明顯。曼聯領隊蘭歷克賽後亦表示：「以曼聯今場嘅表現，C朗有乜原因唔留喺度幫助球隊？」

「紅魔鬼」球迷組織今場發起「反格拉沙」抗議，號召球迷喺完場前17分鐘離場，但唔知係咪曼聯今場表現難得出色，最終只有數十人響應。曼聯贏波後有58分排第6位，領先得7位踢少場嘅韋斯咸6分，曼聯最後2輪將會作客白禮頓同水晶宮。