無緣告別奧脫福　連格哥哥：踢歐協聯抵死

曼聯今季英超主場謝幕戰3比0大勝賓福特，已宣布季尾離隊嘅桑馬達同尼曼查馬迪都正選上陣，卡雲尼亦後備登場，有機會喺奧脫福同主場球迷道別。不過同樣將會約滿離隊嘅連格，喺勝局已定下仍然冇份落場，坐足90分鐘冷板，連格哥哥隨即喺社交網鬧爆「無情」曼聯，指「紅魔鬼」淪落到踢歐協聯屬「抵死」。

尼曼查馬迪近期一直係球隊正選，而桑馬達今場就取代拉舒福特擔正，名將堅尼同唔少球迷都批評呢個「感性」決定，認為畀機會新人落場對球會未來更好。領隊蘭歷克賽後解釋：「桑馬達喺練習表現好好，上場對車路士後備入替亦有好大貢獻，佢值得有正選席位。」

當曼聯贏到3比0後，蘭歷克換入卡雲尼同菲爾鍾斯，但就無視同樣將約滿離隊嘅連格，呢位英格蘭國腳嘅哥哥Louie Scott，立即喺IG發炮：「效力曼聯20年嘅血汗同淚水，4個本土錦標、3個決賽入波，連一個告別嘅機會都換唔到，難怪下季要踢歐協聯。」留言仲狂踩曼聯高層唔識波，不過曼聯目前排聯賽第6位，出線歐霸盃機會仍高。