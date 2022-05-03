奧蘇里雲追平「皇帝」7冠紀錄　淚灑當場

46歲的桌壇傳奇奧蘇里雲周一在克魯斯堡劇院譜寫歷史，經過兩日與「準神」卓林普的激戰後，在最後一節的6局中奪走4局，以總比數18比13獲勝奪冠，追平了「桌球皇帝」亨特利所保持的7冠紀錄，並成為史上贏得桌球世界冠軍的最年長球手，賽後難忍激動之情流下英雄淚。

有「火箭」稱號的奧蘇里雲與卓林普的兩代英格蘭巨星對決，是近年世錦賽最夢幻的決賽組合，今年狀態弗爆的奧蘇里雲初段一度拋離至12比5，然而卓林普在第三節乘着「火箭」稍為放緩，奧蘇被追近14比11僅領先3局的優勢，但在晚上的最後一節的6局奧蘇里雲把握每個機會搶攻，打出4cue75+，並在最後一局交出一桿85度結束賽事。贏得致勝一刻，奧蘇里雲振臂慶祝，並走到與戰友兼後輩的卓林普相擁超過30秒，甚為激動，眼泛淚光。

與一對子女分享奪標喜悅的奧蘇里雲賽後感言:「這是生涯最佳的比賽之一，能夠與一位實力相當、對錦標渴求的年輕球手比試，我要為每一分戰鬥；比賽後我給他一個擁抱，他握着我的手臂，我說了很多感激說話，也是他推動了我。」

8次打入世錦賽決賽的奧蘇里雲，是繼2001、2004、2008、2012、2013及2020年後第7次在這項桌壇最高榮譽捧盃，追平了桌球傳奇亨特利於1999年所創的最多紀錄，同時奧蘇亦鎖定了年終「一哥」的榮譽。

「我已經46歲了，比他們早了20年戰鬥，是他們迫使我保持狀態、保持健康；這一晚如超級英雄般的時刻，很開心可以與家人分享榮譽。」奧蘇里雲奪得了生涯第39個排名賽錦標，可袋走50萬鎊的冠軍獎金，而他亦打破了1978年Ray Reardon當年以45歲之齡奪冠的最年長紀錄，並且在比賽中轟出15桿「破百」，創下了個人紀錄。

奧蘇8次入世錦決賽成績

2001 贏 希堅斯 18-14

2004 贏 杜治 18-8

2008 贏 卡達 18-8

2012 贏 卡達 18-11

2013 贏 鶴健士 18-12

2014 負 沙比 18-14

2020 贏 奇倫威爾森 18-8

2022 贏 卓林普 18-13