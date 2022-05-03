亞冠盃　傑志凱旋回港　朱sir：感謝球迷支持

剛在「亞冠盃」歷史性闖入16強的傑志，14名本地職球員在周二（5日）下午，率先由新加坡乘搭飛機凱旋回港。當中主教練朱志光，在出境大堂接受傳媒訪問時，特別感謝球迷、班主支持，以及一眾球員的付出，並認為球隊今次成功出線，對本地足球發展有正面影響。

本港體育場所在疫情下持續關閉，傑志為備戰「亞冠盃」分組賽，3月初特意前往泰國集訓五星期，主教練朱志光抵港後首先感激班主，以及一眾球員的付出：「出去提早集訓，絕對係拎到好成績嘅重要原因；另外球員完全體現咗堅持、唔放棄嘅精神，訓練好落力，比賽又發揮到好冷靜，鬥志比平時更加好，作為教練我對佢哋好滿意。」

疫情下雖然一眾「藍鳥」球迷未能親自赴泰觀戰，但他們仍能透過電視直播為球隊打氣，「朱sir」亦不忘感謝一班香港球迷的支持：「後尾我知道喺香港啲球迷，個個反應好好，直至最後個場比賽，全部都支持球隊爭取好成績，依個都係我哋背後好大嘅動力。」「朱sir」續指任何體育運動難免會圍繞「香港精神」，雖然香港球隊實力，未必及對手優勝，但至少鬥志一定不會輸蝕。

傑志今屆在「亞冠盃」成功出線，兼創下香港足球歷史，「朱sir」認為將對本地足球發展有正面影響：「亞冠舞台係亞洲最高水平賽事，藉住今次出到線，球會系數又高咗，希望可以透過持續參加依項比賽，提升足球員水平，以及令更多人留意香港足球，甚至吸引更多有心投資者，證明努力付出有回報。」