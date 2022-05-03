藉地利搏盡求創奇迹　維拉利爾大起紅軍

歐聯4強次回合大戰，奪標熱門利物浦作客西班牙惡鬥維拉利爾。「紅軍」首回合贏2比0，殺入決賽機會極高，不過維拉利爾亦有「盃賽專家」艾美利領軍，今仗會盡地一煲求創奇迹。「黃色潛艇」主場威力十足，預料會同利物浦合演對攻決戰，2.5球嘅入球大穩開。（Now 643周三凌晨3時直播）

利物浦季尾衝刺愈戰愈勇，上場聯賽留力照贏紐卡素，穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼、迪亞高祖達同路爾斯戴亞斯組成嘅進攻線威力無窮，一眾射手嘅速度喺歐聯作客賽事亦大派用場，紅軍對上5仗歐聯作客全勝，合共攻入15球，當中埃及射手沙拿獨取6球，火力驚人。

利物浦訪西班牙例多波入

紅軍依家有兩球優勢在手，球員可以喺較少壓力下盡情發揮，而且利物浦嘅逼搶踢法，往往同西班牙球隊嘅傳控打法擦出火花，紅軍過去5次歐洲賽作客西甲球隊，有4次總入球開3球或以上，包括今屆分組賽3比2客勝馬德里體育會，今場極可能再演大手交易。

維拉利爾上仗西甲作客艾拉維斯輸1比2，不過佢哋正選收起晒盧施素、哥爾尼維特等攻擊主力，留力今場搏殺用意明顯。該隊主場成績相當優異，地頭出戰已5個月未逢敗仗，包括8強擊敗德甲勁旅拜仁慕尼黑，不過「黃色潛艇」要收復2球失地下，需要「賭博式」搶攻，爭取入球之餘後防亦會暴露出更多空位，令入球大開出機會大增。