七欖隊赴歐集訓六星期　備戰三大賽事

香港男、女子七人欖球隊周日（8日）飛往英國，展開為期六星期的集訓。男子隊兩個華將姚錦成和李卡度今日（3日）在京士柏運動場接受訪問，直言「好有火」，盼藉著集訓重拾狀態，迎接包括杭州亞運在內的三大比賽。

港隊會派出21男22女，於5月8日至6月17日期間，前往英國、葡萄牙集訓和比賽，是自去年11月的世界盃亞洲區外圍賽後，相隔半年再次出征。男子隊中，9個雅加達亞運冠軍成員，包括隊長禾獲特、姚錦成和李卡度均會同行。

姚錦成直言，疫情對隊際運動影響大，沒有比賽下，近半年多次「入營」，以隊內對抗形式維持狀態，盼在歐洲之旅一試身手，迎接8月南美舉行的世界七人欖球系列賽外圍賽、9月南非舉行的世界盃及杭州亞運。「今年外圍賽出線機會很大，世界盃四年一次，亞運更不用說，當然希望衞冕。」李卡度說。他表示尚未感受到衞冕壓力，會先專注集訓。

不過，由於三個比賽時間接近，姚錦成透露港隊會適當調整陣容：「有些人會打完外圍賽，不打世界盃，再打亞運，應該只有三四個人會打足三站，所以不擔心不夠時間恢復。」

女子隊方面，除了隊長李念殷、藍嘉敏、陳芷晴等，還有多個由香港超級聯賽打上港隊的新人。藍嘉敏形容一眾新人身型高大：「我們一向是速度型，多了體型優勢，戰術會有更多變化。」港隊在上屆亞運名列第5，今屆劍指頒獎台。

男子隊集訓名單：

禾獲特、保確迪、高凡迪爾、杜靴迪、郭柏雅、李卡度、麥堅尼韋斯、虎拿東尼、占士梳亞 、史圖戴爾、姚錦成、拜恩、蔡紀駿、丹馬克、靴貝特、賴迪拿、麥季聰、麥古洛、拜恩菲立斯、薩耶斯、韋兆新

女子隊集訓名單：

高香慧、歐陽倩怡、米奇拉巴達莎、陳楚琪、莊嘉欣、何維銨、林芷欣、奧亞娜、潘凱恩、韋嘉芘拉、蘇綺琦、李念殷、皓兒巴達莎、陳穎、陳芷晴、霍山文、許文玲、林莎芘、藍嘉敏、潘慧欣、里花斯、韋露絲