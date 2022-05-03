堅尼選曼聯史上最佳11人 現役得C朗上榜

曼聯周一深夜主場大勝賓福特，賽後球隊名宿堅尼，就喺《天空體育》節目揀選佢心目中嘅曼聯史上最佳11人，不過當中竟然冇好友里奧費迪南、史高斯份，而現役球員就只得C朗拿度入選，唔知各位球迷又認唔認同呢？

一班《天空體育》主持喺曼聯贏波後，紛紛要求堅尼揀出佢心目中嘅「紅魔鬼」史上最佳11人，依名50歲球隊名宿，首先喺門將位置選擇舒米高，左、右兩閘分別揀咗同鄉艾雲，以及好友加利尼維利，佢仲大讚「加利佬」屬於非常好嘅隊友同頂級職業球員。至於中堅位置就令堅尼相當苦惱，最終里奧費迪南意外落選，一對中堅組合由史譚夥拍巴里斯達。

至於中場方面亦有一定爭議性，史高斯並無入選，堅尼反而揀咗白賴仁笠臣同恩斯，佢認為前者喺中場膽色過人，而後者則係同自己一齊戰鬥嘅傑出球員。兩翼方面就有傑斯同碧咸，堅尼表示佢哋職業生涯，持續維持高水準表現。

最後雙箭頭就有基斯坦奴朗拿度同朗尼，而C朗仲成為現役中唯一一位入選球星，而「大帝」簡東拿、前荷蘭射手雲尼斯特萊則成為滄海遺珠。