選拔香港亞運電競隊 　Yulsic《爐石戰記》拔頭籌

儘管近日傳出杭州亞運或會延期的消息,但香港電競隊仍積極進行選拔,務求派出最精銳代表出賽。作為選拔戰的「香港電競超級聯賽第二季」已結束,《傳說對決》、《英雄聯盟》和《爐石戰記》3項賽事的香港亞運電競代表隊正選或候選選手順利誕生,代表隊亦衝擊亞運獎牌為目標。

本屆亞運首度將電競列為正式比賽項目,並設有8項正式比賽,包括《爐石戰記》、《傳說對決》(亞運版本)、《英雄聯盟》、《FIFA ONLINE 4》、《快打旋風V》、《絕地求生M》(亞運版本)、《DOTA 2》和《夢三國2》。香港電競總會預期於 5 月完成選拔,並於 6 月中至 7 月中在線上參加亞運東亞區排位賽。香港電競總會將安排教練為選手積極備戰,包括獨立訓練,及與海外及國內職業選手和隊伍進行團體訓練,以提升選手實力。

「香港電競超級聯賽第二季」進行的《爐石戰記》比賽過程競爭激烈,四強對決分別為「HiRo」對「NeGatiVesiX」 , 以及「Yulsic」 對「冬日小釣手」。近日狀態大勇的「NeGatiVesiX」和經驗老到的「Yulsic」 順利勝出。冠軍戰「Yulsic」 憑著豐富大賽經驗,利用了獵人、惡魔獵人和德魯伊三副卡組,成功以 3比0 壓倒性勝出成為香港電競超級聯賽第二季冠軍。

另外,「尼馬又唔叫」及「 祈祈幫」則在《傳說對決》 及《英雄聯盟》 決賽中,分別擊敗「試吓比我贏」及「 Dond do dell me whad do do」,成為該項冠軍。

香港電競總會創會會長楊全盛表示:「總會去年加入中國香港體育協會暨奧林匹克委員會,負責遴選亞運代表。今年香港電競超級聯賽第二季更加意義重大,疫情下,運動員要保持水準並不容易,因此希望大家支持所有運動員。」