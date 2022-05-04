利物浦打入歐聯決賽　勁破2大紀錄

周三(4日)凌晨歐聯4強次回合，英超勁旅利物浦作客上半場落後2球劣勢下，換邊後大反擊，以3比2反勝西甲球隊維拉利爾，「紅軍」兩回合合計贏5比2，率先打入決賽。

利物浦今季各項賽事57戰轟入139球，打破球會成立129年以來單季最多入球紀錄，並成為史上首支同一季晉身歐聯、英足盃、英聯盃決賽嘅球隊，加上英超排緊第2位，向「四冠王」目標又行近一大步。

利物浦首回合贏2比0，但今仗上半場所有領先優勢迅速一筆勾銷，開賽僅2分51秒，就被維拉利爾前鋒保拿爾迪亞射入大門，成為「紅軍」近3年以來最快歐聯失波。

「黃色潛艇」維拉利爾得勢不饒人，再喺41分鐘由高基連頂入成2比0，總比數追至2比2平手，令賽事掀起高潮。

利物浦上半場完全捱打，只有3次喺對手禁區內觸球，屬於今季同類最差數據，但下半場表現卻脫胎換骨，阿歷山大阿諾特遠射中楣彈出，吹起展開大反攻號角，62分鐘由法賓奴喺禁區右路窄角度射入，5分鐘之後，阿歷山大阿諾特右路傳中，後備上陣嘅路爾戴亞斯頂入扳平2比2。

維拉利爾痛失好局，大受打擊之下，74分鐘再有門將魯利出迎犯錯，被沙迪奧文尼單刀射入空門，協助利物浦反勝3比2。今場貢獻2次助攻嘅維拉利爾中場伊天卡普爾喺85分鐘被逐，令「黃色潛艇」更加無力翻身。

利物浦繼2019年之後再次打入歐聯決賽，將會同皇馬對曼城嘅勝方爭冠軍。今屆歐聯決賽將於香港時間5月29日凌晨喺法國巴黎舉行。