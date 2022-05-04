「英超失意兵」踢爭氣波　體力不繼光榮出局

維拉利爾喺歐聯4強次回合幾乎可以創造奇迹，上半場一度領先利物浦2比0，總比數追至2比2，無奈最終都係功虧一簣輸波出局，但一班球員拼盡一搏，已贏盡口碑，特別係2位前英超球員高基連、伊天卡普爾表現光芒四射，令利物浦吃盡苦頭，證明自己並非「英超失意兵」。

曾於2008至18效力阿仙奴嘅中場高基連，當年只係兵工廠大後備，期間3次被外借，4年前離開英超加盟華倫西亞，2020年夏天轉投維拉利爾。

呢位30歲防守中場今仗唔止攔截準繩，而且不惜氣力拼搶，令紅軍上半場難以組織攻擊，佢最犀利係仲頂入1球，球員生涯踢咗39場歐聯，終於首次入波，協助維拉利爾領先2比0，一度重燃晉級希望。

至於同樣係法國中場嘅伊天卡普爾曾經效力熱刺及屈福特，當時平平無奇，但今場變身進攻發動機，有2次助攻，可惜比賽末段領取第2張黃牌，兩黃變一紅被逐「壯烈犧牲」，當時已對戰局影響不大。

另外2位正選祖安科夫、盧斯素及後備上陣嘅奧里亞都效力過熱刺，一樣交足功課。

賽後曾經執教阿仙奴嘅維拉利爾主帥艾美利承認球隊上半場搏得太盡，導致下半場體力不繼：「我哋上半場表現好出色，屬於預期之中最樂觀情況，但中場休息時，球員體力已出現問題，謝拉特摩蘭奴甚至有受傷情況，焗住頂硬上，我哋下半場難以同利物浦抗衡。」

維拉利爾隊長艾比奧爾亦指利物浦球員體力遠勝一籌，球隊下半場無法保持節奏，最終輸波。

維拉利爾會方亦好有風度，完場之後喺社交網發文祝賀利物浦入決賽。