第4次領軍入歐聯決賽　高普同3大名帥睇齊

高普繼2018及19年之後，第3次率領利物浦打入歐聯決賽，加上2013年為多蒙特獲得亞軍，呢位54歲德國名帥教波生涯已4次帶隊打入歐聯決賽，追平納比、費格遜及安察洛堤嘅紀錄，成為最多次入歐聯決賽嘅主帥之一。不過，如果皇馬周四(5日)凌晨入決賽，安察洛堤就會以5次排史上第一位。

賽後高普透露半場休息時以一個「溫馨提示」令球員如夢初醒，下半場打出逆轉勝：「我叫助手講出球隊上半場一個做得正確嘅例子畀球員聽，但結果一個例子都冇，所以我同球員講，需要搵更多活動空間，要變得更靈活，擺脫對手人盯人戰術，唔好畀對手控制，我覺得球隊今季好似踢咗500場比賽，要每場都踢得好，實在非常困難。」高普亦大讚維拉利爾表現非常出色，但紅軍仍然值得晉級決賽。

利物浦第10次打入歐聯決賽，成為繼皇馬、AC米蘭、拜仁慕尼黑之後，第4支入決賽達雙位數嘅球隊，紅軍之前9次入歐聯決賽有6次捧盃，奪冠率非常高。

另外，沙迪奧文尼今場射入1球，喺歐聯淘汰賽累積入15球，超越車路士名宿杜奧巴，成為歐聯淘汰賽史上最多入球嘅非洲球員。