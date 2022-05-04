祖高域創紀錄！與梅萊上演「兄弟對決」

34歲的英國名將梅萊在馬德里公開賽保持強勢，力挫世界排名16的沙普華洛夫，終結了自澳網起連續六站次圈止步的魔咒，下仗將面對好友兼世界「一哥」祖高域上演「兄弟對決」。

繼日前迎來時隔5年的首場泥地賽勝仗之後，梅萊保持高水準的發揮以6比1、3比6、6比2擊敗沙普華洛夫，為去年溫網落敗一雪前恥，更是自2017年法網後首次躋身紅土賽事16強，這位前世界「一哥」下仗將挑戰更高難度，碰上「20貫」的祖高域，爭逐8強席位，這也是他們自2017年多哈賽事後首度碰頭。

「他是世界第一，而我有一個金屬臀部。我沒想過有機會打這場比賽，亦難以預測自己的機會，但我會盡力，將自己最好的發揮出來，這是很好的機會能與他在一個大型比賽再碰頭。」來自蘇格蘭的梅萊與祖高域自小已是場上對手，而場外二人感情友好，他們職業生涯交鋒36次，祖高域佔上風，取得25勝11負的戰績。

至於祖高域在次圈刷新紀錄，他以直落兩盤6比3、6比2擊敗法國名將蒙菲斯後，將雙方交戰紀錄改寫為18比0，創造了公開賽時代以來最懸殊的對比，同時祖高域亦可保住「一哥」的席位，下周將自己保持的「世一」最長紀錄擴大至369周。