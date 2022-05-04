墨爾本城爭衞冕贏硬光輝

歐聯皇馬對曼城開波前，仲有多場比賽值得睇，包括澳職榜尾珀斯光輝主場迎戰榜首墨爾本城。剛在亞冠盃分組賽出局的墨爾本城，為提早鎖定常規賽冠軍，今仗不容再失。相反珀斯光輝賽前已督定包尾，戰意成疑，加上球隊近7仗輸了6次，一於撐客勝。（myTV SUPER 周三晚上7時05分直播)

墨爾本城剛在亞冠盃分組賽，撇除與包尾球隊對賽成績後，只得6分，無緣以最佳次名身份闖入淘汰賽。不過球隊整體演出不算太差，錄得三勝三和，六戰未嘗一敗，小將馬高迪利奧更個人貢獻3入球、1助攻，配合神射手占美麥卡倫，攻力無容置疑。

上屆常規賽及季後賽盟主墨爾本城，今仗只要全取3分，便很大機會能夠衞冕成功，今仗勢以擊敗珀斯光輝為目標，一掃在亞冠盃出局悶氣。

珀斯光輝上仗在首席射手科拿路利，以及前英格蘭球星史杜列治雙雙歸隊下，主場1比1打和西悉尼流浪者，終止6連敗頹勢。

球隊今季聯賽只得3勝，上一次獲勝已經要追溯至2月中，主場擊敗布里斯班獅吼一戰，今仗不宜高估。珀斯光輝防守力差勁，今季25戰失了43球之多，近3仗更狂失9球，面對全澳職攻力最強的墨爾本城，隨時再被大炒。

直播表

周三1:00pm 日職 大阪飛腳 Vs 北海道札幌岡薩多

有線661、601台

周三1:00pm 日乙 東京綠茵 Vs 仙台維加泰

有線662、602台

周三3:00pm 日乙 櫪木SC Vs 山形山神

有線662、602台

周三5:05pm 澳職 紐卡素噴射機 Vs 西部聯

無綫myTV SUPER

周三7:05pm 澳職 珀斯光輝 Vs 墨爾本城

無綫myTV SUPER

周四3:00am 歐聯 皇家馬德里 Vs 曼城

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周四7:30am 美職 FC辛辛那提 Vs FC多倫多

Now 639