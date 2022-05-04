「華裔前鋒」建功　般尼茅夫重返英超

周三(4日)凌晨英冠獨腳戲，般尼茅夫憑有華人血統嘅前鋒基化摩亞射入全場唯一入球，主場以1比0擊敗諾定咸森林，領先對手6分，提早一輪鎖定前2位直接升班資格，闊別2年之後，將於下季重返英超。

今場第2位同第3位對決，非勝不可嘅諾定咸森林初段有唔少具威脅攻門，包括有1次射門中楣彈出。般尼茅夫企穩陣腳後，逐漸控制大局，並於83分鐘喺禁區頂獲得罰球，但中場菲臘標寧唔冇直接射門，而係斜傳畀後備上陣嘅基化摩亞射入，般尼茅夫全取3分之後，將會同富咸一齊升上英超。

入波嘅基化摩亞今年1月先至由卡迪夫城加盟般尼茅夫，上陣4場入3球，效率極高，兼成為升班功臣。呢位身高1米96嘅29歲前鋒有華人血統，佢嘅外祖父來自中國廣東，9年前中國國家隊曾經打算招攬佢入國足，但未能成事，3年前成為威爾斯國腳。

至於英冠餘下1個升班席位，將會由第3至第6位球隊踢附加賽決出，其中第3位諾定咸森林、第4位哈特斯菲爾德已提早獲得附加賽資格。