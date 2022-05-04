中甲　轉投四川九牛　羅素力爭重返港隊

中甲球隊四川九牛近日透過官方微博，宣布引入港將羅素，意味這位中堅今季將會繼續征戰中甲。羅素接受本報訪問時，直言對轉投新東家感到興奮，並提到希望藉此機會，爭取重返港隊大軍。

近年於內地球壇打拚的羅素，上季效力中甲球隊江西北大門，上陣28場並有2球進帳，幫助球隊成功護級。因應疫情關係，內地各級聯賽的新一季賽程遲遲未有定案，加上防疫隔離政策令出入境難度大增，這位34歲英裔港將，坦言自己一度對會否重返中甲賽場有保留，直至新東家向其拋出橄欖枝：「之前我以為自己來季唔會再返去踢波，但我冇辦法拒絕今次加盟四川九牛嘅機會。」

作為曼城背後財團城市足球集團（City Football Group）旗下球會之一，四川九牛上季中甲排名第8，今季球隊重振旗鼓，成為內地轉會市場其中一支最活躍的球隊。繼年初請來前孟買城西班牙主帥洛貝拉執掌教鞭，四川九牛近期繼續大肆增兵，包括引入艾度加西亞等多位有印超效力經驗的西班牙外援，以及前國足中場趙旭日。羅素形容新東家發展方向正確，對能夠成功加盟感到榮幸。

羅素透露過去一段時間，自己在英國每日堅持進行3課操練，保持狀態，對於未能入選早前公布的港隊初選名單，他感到非常失望，但這位外流港將顯然未放棄重披港隊戰衣：「希望可以提升自己嘅狀態，幫新東家取得佳績，增加日後入選港隊大軍嘅機會。」羅素表示自己現時仍身處英國，正準備啟程前往中國所需的手續，並直言期待與新隊友及教練合作。