歐聯生死戰　皇馬曼城再演駁火騷

今晚歐聯4強次回合生死戰，「銀河艦隊」皇家馬德里返主場再鬥曼城。啱啱重奪西甲冠軍嘅皇馬，箭頭賓施馬腳風奇順，首回合落後一球下必定搶攻，不過曼城亦唔會坐以待斃，勢必繼續施展強勁火力，希望連續兩屆殺入決賽，2.5球大盤不容錯過。（Now 643周四凌晨3時直播）

首回合兩支勁旅碰頭可謂「癲鳳鬥狂龍」，曼城喺主場險勝4比3，其中皇馬箭頭賓施馬梅開二度，令佢哋保住晉級希望。呢位老將今屆歐聯已有14球進帳，位居射手榜榜首，單計近4仗歐聯就狂轟9粒，嚟到淘汰賽更係球球關鍵，配合雲尼斯奧斯祖利亞及莫迪歷嘅支援，挾近4仗歐聯全開3球或以上之勢，為收復失地一定火力全開。

雖然「銀河艦隊」守將阿拉巴有傷今仗或缺陣，對防守點都有影響，不過佢哋攻力強橫，上仗西甲就以4比0大炒愛斯賓奴，提前4輪重奪西甲，士氣爆燈，主場出擊以攻代守，食住個勢望淘汰強敵。

兩軍防線同存隱憂

曼城首回合佔盡上風，若非馬列斯及菲爾科頓失機，應該唔只領先一球咁少。中場奇雲迪布尼開波僅93秒即打開紀錄，係佢歷來第12個歐聯入球，其中9球喺淘汰賽取得，愈重要賽事愈醒神，而巴西前鋒加比爾捷西斯近3仗入6粒，重拾射門鞋，趁住皇馬空群出擊，相信會有更多空位打反擊。

不過「藍月亮」防線一樣有隱憂，右閘基爾獲加仍要養傷，代替佢嘅史東斯亦喺首回合傷出，搞到老將費蘭甸奴臨時客串，雖然佢首回合交出助攻，但就畀雲尼斯奧斯祖利亞爆贏累球隊失第二球，今晚隨時再出現漏洞，轉捧入球大好過。