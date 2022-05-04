最後通牒！車路士隨時被逐出英超

俄烏戰事爆發後，俄羅斯富豪阿布拉莫域隨即畀英國政府制裁，令依名車路士班主需要急住賣盤。據當地媒體報道，如果「油王」唔能夠喺今個月之前成功出售「藍戰士」，球隊將會被勒令退出英超，面臨解散風險！

根據《每日電訊報》最新消息，英國政府宣布唔會延長車路士特許經營牌照，意味住如果阿布拉莫域唔能夠喺5月31號之前賣走車路士，依支擁有117年歷史嘅老牌球隊，將會被逐出英超。

事實上由3月開始都有唔少買家，希望入主車路士，好似英國最有錢嘅Jim Ratcliffe、美國81歲富商Stephen Ross等等，不過由於「油王」要求嘅條件比較苛刻，包括10年內都唔可以賣走球隊套現賺錢，仲要每年需要投入一定資金，去維持豪門地位，最終令收購遲遲未能成事。

俄羅斯足球近期受到毀滅性打擊，男子足球代表隊先失去今年世盃歐洲區附加賽資格，隨後又畀歐洲足協除名，無得參加22/23賽季歐國聯比賽；另外辛尼特、莫斯科中央陸軍、莫斯科斯巴達等球隊，亦被罰禁止參加下季歐聯、歐霸等賽事。