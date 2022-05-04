皇馬中堅無緣對曼城　但數據顯示會贏

西班牙多間傳媒報道，指皇馬中堅阿拉巴因為有傷在身，將無緣周四(5日)凌晨歐聯4強次回合主場對曼城。不過，有數據顯示，阿拉巴今季缺陣嘅5場比賽，皇馬全部勝出，莫非佢休息反而係好事？

阿拉巴近期受傷患困擾，喺歐聯4強首回合踢完上半場就被換走，並缺陣上仗西甲對愛斯賓奴，亦冇出席周二(3日)歐聯前最後1次操練，所以西班牙傳媒認為呢位奧地利國腳將無緣次回合對曼城。

唔計門將，阿拉巴屬於今季上陣次數第2多嘅皇馬球員，僅次於另1位中堅艾達米列達奧，如果佢未能披甲對曼城，難免會削弱球隊實力。

不過，阿拉巴仍然有入選大軍名單，唔排除到時會有「奇迹」復出嘅可能性，如果佢倦勤，教練安察洛堤可能會用艾達米列達奧、拿祖費南迪斯扼守中路。

值得一提，阿拉巴今季缺陣嘅5場比賽，皇馬都贏波，對手包括西甲對切爾達、畢爾包、華歷簡奴、愛斯賓奴，以及西超盃4強對巴塞隆拿。歐聯4強首回合皇馬輸3比4，就睇下如果阿拉巴今場缺陣，球隊能否反勝。