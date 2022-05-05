皇馬締經典！完場前入2球逆轉曼城入決賽

皇家馬德里再締歐聯經典！周四(5日)凌晨歐聯4強次回合大戰，皇馬喺第90分鐘仍以總比數落後3比5嘅絕境下，最後階段神奇連入2球逼和曼城，並且喺加時憑賓施馬射入致勝球，總比數6比5(次回合贏3比1)絕地反勝踢走曼城殺入決賽，5月29日將會同利物浦爭奪冠軍，重演2018年決賽戲碼。

首回合皇馬落後3比4，今仗返主場仍由曼城佔上風，幸門將泰拔高圖爾斯多次撲救力保不失，半場0比0打成平手。換邊後皇馬開始加大進攻力度，不過73分鐘曼城由馬列斯勁射得手，皇馬總比數落後2球大勢已去，估唔到比賽尾段高潮迭起！

比賽末段皇馬空群而出，曼城中場基亞利殊喺87分鐘反擊窄位施射被救空門，埋下出局伏線；皇馬90分鐘憑洛迪高高斯接應賓施馬傳中近門射入，呢位巴西前鋒1分鐘後再用頭槌頂入，將總比數追和要踢加時。95分鐘賓施馬禁區內被魯賓戴亞斯踢跌，佢親自操刀射入致勝球，帶領皇馬贏3比1，總比數贏6比5躋身決賽。

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曼城領隊哥迪奧拿賽後失望表示：「我哋非常非常接近(歐聯決賽)，但最後未能達到目標，呢啲感覺喺足球史上經常出現，我哋已經盡咗最大努力，球隊需要1至2日去平伏心情，我哋需要重新振作。」皇馬近9年第5度殺入歐聯決賽，之前4次全部成功捧盃，對上一次就係2018年，對手正正係今屆決賽敵人利物浦。