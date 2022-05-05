神劇本3.0！巴西天才再做皇馬救世主

皇家馬德里今屆歐聯決賽之路極具戲劇性，由16強開始連續3輪都喺峰迴路轉劇情下晉級。皇馬16強對巴黎聖日耳門(PSG)，首回合作客被基利安麥巴比絕殺輸0比1，次回合再被基利安麥巴比率先攻陷落後2球，但賓施馬喺最後半個鐘頭大演帽子戲法，帶領皇馬總比數3比2反敗為勝；8強面對衛冕嘅車路士，皇馬首回合作客贏3比1，點知次回合連失3球，總比數一度反輸3比4，但洛迪高高斯80分鐘入波救駕追和，賓施馬再喺加時入致勝球晉級。

今場劇情同對車路士如出一轍，洛迪高高斯90分鐘連入2球追和曼城，又係賓施馬喺加時入關鍵致勝球。皇馬連場逆轉，成為歐聯自03/04球季設立16強賽事後，第1支喺16強、8強同4強都有輸波嘅決賽球隊，洛迪高高斯亦成為歐聯淘汰賽史上第1個喺第90分鐘入2球球員，認真經典。

皇馬教練安察洛堤賽後表示：「呢場比賽好難解釋，當所有人認定比賽已經結束，一個細節就可以扭轉局面。我哋獻出所有能量，同時贏呢啲比賽需要運氣幫助，榮譽歸於所有球員同球迷，佢哋嘅支持令球隊前進，皇馬件波衫同歷史都好有份量，能夠身為皇馬一份子係我哋光榮。」