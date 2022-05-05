賓施馬追平C朗神紀錄　穩袋金球獎啦

皇馬喺歐聯4強次回合戲劇性反勝曼城，打入決賽，除咗有洛迪高高斯做救世主之外，賓施馬亦應記一功，呢位34歲老將有1次助攻，並喺加時射入奠定晉級嘅12碼，今屆歐聯淘汰賽累積入10球，追平前隊友C朗保持嘅單屆歐聯淘汰賽最多入球紀錄，今年金球獎應該屬於賓施馬嘅囊中之物。

賓施馬今屆歐聯上陣11場入15球及2次助攻，其中10球來自淘汰賽，呢位法國國腳喺16強對巴黎聖日耳門射入3球，8強對車路士更加有4球進帳，4強再轟入曼城3球，以10個淘汰賽入球，追平C朗2016/17年球季創下嘅歐聯淘汰賽最多入球紀錄，賓施馬今屆仲有1場決賽踢，有望打破C朗嘅紀錄。

另外，賓施馬亦成為史上首位連續5場歐聯淘汰賽入波嘅法國球員，佢現時排歐聯射手榜第1位，仍然有機會威脅佢嘅球員得番入7球嘅穆罕默德沙拿，相信賓施馬可以獲得球員生涯首個歐聯神射手殊榮。

由於兩大球王C朗同美斯今年表現走下坡，不斷有聲音指賓施馬可以問鼎今年金球獎，佢今季已協助皇馬奪得西甲冠軍，如果捧埋歐聯，金球獎應該非佢莫屬。