拿度復出贏波　賽後見證皇馬入決賽

因肋骨骨折休戰45日的西班牙「泥地王」拿度周三（4日）在馬德里公開賽復出，直落6：1、7：6擊敗22歲塞爾維亞球手基文奴域（Miomir Kecmanovic），晉級16強。身為皇家馬德里忠實球迷的拿度其後趕赴班拿貝球場，觀看皇馬對曼城的歐聯4強大戰，見證其愛隊打入決賽。

世界排名第4的拿度3月於印第安韋爾大師賽決賽不敵美國新勢力富斯，開季20連勝斷纜，其後迎來壞消息，證實肋骨應力性骨折，需要休戰4至6周。昨日這位35歲名將正式復出，在馬德里賽32強與塞爾維亞球手基文奴域大戰1小時57分鐘，直落兩盤6：1、7：6，贏得泥地賽第465場勝仗。拿度賽後出席記者會，直言急不及待想入場看歐聯大戰，笑言：「我當然想快點離開這裡（記者會），但這是我的工作，我會先好好回答你們的問題。」

據外媒報道，拿度為了不錯過這場大戰，向馬德里賽賽會申請提早在下午比賽，最終他如願入場睇波，見證愛隊晉級決賽。這場大戰亦吸引其他網球明星入場，包括世界一哥祖高域及被看好成為「拿度接班人」的艾卡華斯等。