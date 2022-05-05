誓圓歐聯冠軍夢　曼城今夏強搶夏蘭特

曼城繼上屆歐聯決賽飲恨之後，今屆4強止步，始終未能首嘗呢項大賽冠軍滋味，主帥哥迪奧拿認為球隊鋒線上缺少1位可以「殺死」比賽嘅射手係出局關鍵，意味「藍月亮」今夏勢必全力收購前鋒，進一步增加艾寧夏蘭特入「城」機會，幫曼城下季捲土重來。

自從阿古路離隊之後，曼城一直缺少正宗射手，即使近期大勇嘅加比爾捷西斯都係比較擅長踢右翼，其實「藍月亮」首回合已暴露鋒線攻門把握力不足問題，包括馬列斯、菲爾科頓多次浪費入球黃金機會，結果僅贏4比3，放虎歸山為次回合出局埋下伏線。

曼城吸取上年夏天收購哈利卡尼嘅失敗經驗之後，相信今夏出手買前鋒會更加果斷，據悉會方已經同意斥資6,300萬鎊向多蒙特買斷21歲挪威國腳艾寧夏蘭特，將同佢簽約5年，據悉周薪高達50萬鎊，預料好快會成事。

艾寧夏蘭特今季為多蒙特各項賽事上陣28場入28球，入球率極高，加上佢爸爸夏蘭特球員時代曾經效力曼城，相信佢樂觀繼承老竇衣缽，成為曼城最後一塊拼圖。