歐霸盃歐協聯生死戰　英倫三兄弟大反攻

歐霸盃及歐協聯周五(6日)凌晨同時間上演4強次回合生死戰，「英倫三島」球隊韋斯咸、李斯特城同埋格拉斯哥流浪分途出擊，3隊喺首回合僅錄得1和2負，陷入出局邊緣，背水一戰之下，勢必使出渾身解數，豁出去一搏，力爭攜手進身決賽。

韋斯咸未回氣難贏法蘭克福

歐霸4強次回合焦點對決，法蘭克福返主場再鬥「錘仔幫」韋斯咸。由於首回合輸緊1粒，韋斯咸為收復失地一定空群而出，開正法蘭克福擅打反擊嗰瓣，可以睇定嚟食，加上佢哋今屆歐霸未輸過，有力贏波殺入決賽，平手盤坐和望贏。（Now 643周五凌晨3時直播）

首回合韋斯咸於主場以1比2落敗，為殺入決賽已經冇退路，今仗非勝不可。不過主帥莫耶斯有啲猶豫，上仗聯賽迎戰阿仙奴，佢未有好似再前一周對車仔咁盡遣副選，迪格蘭賴斯、查洛保雲竟然正選上陣，米查利安東尼奧、湯馬士蘇錫克亦有後備落場，搏到盡之下仲輸埋，似乎「莫天才」有失策之嫌，而且各項賽事4仗不勝，包括近3仗輸晒，無疑影響信心。

「錘仔幫」焗攻正中下懷

相反，法蘭克福目標鮮明，擺明放棄聯賽主攻歐霸，呢支老牌球隊近6仗德甲未贏過，包括周一淨吞利華古遜兩蛋，不過卡拿夫及菲臘高斯迪僅各踢半場，於歐霸屢建奇功嘅鎌田大地只喺末段後備入替，箭頭山度士波里嗰場更係坐波監，抖到夠預備今仗。法福於2019年同樣殺入歐霸4強，可惜互射12碼輸畀車仔出局，依家再遇英超球隊唔想再失威，法福最叻打反擊，強如巴塞都畀佢哋殺到措手不及，難怪今屆11場歐霸，取得6勝5和未輸過，既然依家領先1粒「錘仔幫」又要焗攻，實大把空位畀法福打突擊，平手盤值得捧場。

格流搶攻大盤手到拿萊

另一場4強次回合大戰，就係格拉斯哥流浪主場對RB萊比錫，蘇超班霸格拉斯哥流浪首回合輸0比1，今仗返回自己地頭，勢必全力進攻。德甲球隊RB萊比錫整體實力較強，即使有1球在手，亦唔會死守求和，中位數2.5球嘅入球大要追。（Now 644周五凌晨3時直播）

格拉斯哥流浪雖然首回合輸0比1，但踢法並唔保守，全場有7次射門，僅比對手少3次，並且踢到85分鐘先至失波，輸得有啲唔抵。形勢迫使之下，格流為爭取晉級決賽，今仗非勝不可，預料會豁出去一搏。睇番格流近5場歐霸盃主場取得4勝1和，全部都攻入對手2球或以上，包括同另一支德甲勁旅多蒙特打和2比2，今仗無懼同RB萊比錫鬥攻。

RB萊比錫質優唔會縮

至於RB萊比錫首回合創造唔少具威脅攻門，其中尼干古就浪費3次入波黃金機會，但呢位法國國腳始終有一定質素，佢今季各項賽事上陣48場入31球，今仗或會將功補過，為RB萊比錫入多幾球。

值得留意，RB萊比錫上場德甲輸波之後，已跌至聯賽第5位，未必可以憑前4位參加下屆歐聯，所以一定更加想捧盃，以歐霸盃冠軍身份出戰下屆歐聯，今仗隨時先發制人，希望盡快入波，奠定晉級決賽基礎。

直播表

周四3:30pm 韓職 水原藍翼 Vs 蔚山現代

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周四5:05pm 澳職 西悉尼流浪者 Vs 威靈頓鳳凰

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周五凌晨零時 意甲 沙蘭力坦拿 Vs 威尼斯

Now 639

周五2:45am 英甲 韋甘比 Vs 米爾頓凱恩斯

有線661、601台

周五3:00am 歐霸盃 法蘭克福 Vs 韋斯咸

Now 643

周五3:00am 歐霸盃 格拉斯哥流浪 Vs RB萊比錫

Now 644

周五3:00am 歐協聯 羅馬 Vs 李斯特城

Now 645

周五3:00am 歐協聯 馬賽 Vs 飛燕諾

Now 646

周五8:00am 自由盃 巴拉干天奴紅牛 Vs 沙士菲

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周五10:00am 自由盃 利馬聯 Vs 高路高路

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