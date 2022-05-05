李斯特城蓄銳大鬥羅馬

「英倫兄弟幫」之一嘅李斯特城，則於歐協聯4強次回合作客羅馬。雙方首回合1比1，喺上場聯賽各自派副選上陣，明顯為今場生死戰留力，相信必有激戰。既然「雌狼」近6場歐協聯主場5次開3球或以上，捧2.5球嘅入球大仲着數。（Now 645周五凌晨3時直播）

意甲勁旅羅馬今季喺「寸王」摩連奴領軍下表現平穩，聯賽暫時高踞第5位，有望拎到來季歐霸盃入場券。球隊近3場聯賽雖然未嘗一勝，但對手大多屬於前列分子，上場對博洛尼亞更收起咗唔少主力，一班球員叉足電下，主場出擊相信會積極搶攻。另外「雌狼」歐協聯主場表現進取，包括上圈4比0大勝波杜基林特，分組賽都曾經大炒索爾亞同索菲亞中央陸軍，攻力絕對值得信賴。

「狐狸」齊腳有力偷雞

李城首回合雖然佔盡優勢，但落後一球下，下半場要靠對方擺烏龍先可以追平。「狐狸」今季防守唔算太穩陣，當中33場英超失咗54球，上場聯賽大敗畀熱刺之後，暫時只係處於中游位置，實力不宜高估。可幸嘅係首席射手占美華迪，早前正式傷愈復出，加上喺歐協聯相當醒神嘅占士麥迪臣，今場有望可以偷雞成功，預計係一場多波入賽事，大盤值博。